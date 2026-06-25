Гид рассказала о ситуации в Каракасе во время землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гид-переводчик Анна Осипова рассказала, что видела, как дома в Каракасе разрушались во время землетрясения, но ее дом уцелел, так как был построен по антисейсмической технологии.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Дома в венесуэльском Каракасе во время землетрясения складывались как карточные домики и рассыпались, рассказала РИА Новости русскоязычный гид-переводчик Анна Осипова, живущая в столице страны.
"Конечно, очень тяжело видеть такие картины. Просто дома сложились как карточные домики: один сложился, второй просто рассыпался в пыль... третий шести или семиэтажный тоже сложился", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что видела, как из-под завалов вытащили одного живого человека.
Во время самого землетрясения, по ее словам, она была у себя дома. "Пришло уведомление на телефон, проходит секунда-три и начинает трясти. И я понимаю, что вот оно, землетрясение... Я ложусь на пол, кричу детям, мужу - ложитесь на пол быстрее", - рассказала она.
После основного толчка она с детьми и мужем выши на улицу. Их дом уцелел, поскольку был построен по антисейсмической технологии, добавила Осипова.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.