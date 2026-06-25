Гид рассказала о ситуации в Каракасе во время землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Гид-переводчик Анна Осипова рассказала, что видела, как дома в Каракасе разрушались во время землетрясения, но ее дом уцелел, так как был построен по антисейсмической технологии.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Дома в венесуэльском Каракасе во время землетрясения складывались как карточные домики и рассыпались, рассказала РИА Новости русскоязычный гид-переводчик Анна Осипова, живущая в столице страны.

"Конечно, очень тяжело видеть такие картины. Просто дома сложились как карточные домики: один сложился, второй просто рассыпался в пыль... третий шести или семиэтажный тоже сложился", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что видела, как из-под завалов вытащили одного живого человека.

Во время самого землетрясения, по ее словам, она была у себя дома. "Пришло уведомление на телефон, проходит секунда-три и начинает трясти. И я понимаю, что вот оно, землетрясение... Я ложусь на пол, кричу детям, мужу - ложитесь на пол быстрее", - рассказала она.

После основного толчка она с детьми и мужем выши на улицу. Их дом уцелел, поскольку был построен по антисейсмической технологии, добавила Осипова.

Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.