Пострадавший от землетрясения город Ла-Гуайра остается без света и связи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ла-Гуайре, крупном городе Венесуэлы, после землетрясения нет электричества, мобильной связи и интернета.

В городе и штате много разрушенных и пострадавших зданий, полностью разрушен девятиэтажный отель Edwards в городе Макуто.

Отделения скорой помощи в больницах перегружены, торговые точки закрыты, а люди пытаются покинуть город.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Крупный город Венесуэлы Ла-Гуайра (столица одноименного штата), сильно пострадавший от землетрясения, остается без связи и электричества, на улицах много машин скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.

В регионе со вчерашнего дня нет электричества, отсутствует мобильная связь и интернет, связаться с близкими можно лишь по стационарному телефону. В штате много разрушенных и пострадавших зданий. Полностью разрушен девятиэтажный отель Edwards в городе Макуто. Люди находятся на улицах, боятся возвращаться в дома.

На улицах заметно множество машин скорой помощи, фургонов судебно-медицинской экспертизы, полиции.

Корреспондент РИА Новости побывал в одной из крупных больниц города и одноименного штата и убедился, что отделения оказания скорой помощи перегружены.

Торговые точки в Ла-Гуайре закрыты, общественный транспорт почти не ходит. На улицах видно много людей с чемоданами и сумками, которые, возможно, пытаются покинуть город.