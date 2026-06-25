Пострадавший от землетрясения город Ла-Гуайра остается без света и связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ла-Гуайре, крупном городе Венесуэлы, после землетрясения нет электричества, мобильной связи и интернета.
- В городе и штате много разрушенных и пострадавших зданий, полностью разрушен девятиэтажный отель Edwards в городе Макуто.
- Отделения скорой помощи в больницах перегружены, торговые точки закрыты, а люди пытаются покинуть город.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Крупный город Венесуэлы Ла-Гуайра (столица одноименного штата), сильно пострадавший от землетрясения, остается без связи и электричества, на улицах много машин скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости.
В регионе со вчерашнего дня нет электричества, отсутствует мобильная связь и интернет, связаться с близкими можно лишь по стационарному телефону. В штате много разрушенных и пострадавших зданий. Полностью разрушен девятиэтажный отель Edwards в городе Макуто. Люди находятся на улицах, боятся возвращаться в дома.
На улицах заметно множество машин скорой помощи, фургонов судебно-медицинской экспертизы, полиции.
Корреспондент РИА Новости побывал в одной из крупных больниц города и одноименного штата и убедился, что отделения оказания скорой помощи перегружены.
Торговые точки в Ла-Гуайре закрыты, общественный транспорт почти не ходит. На улицах видно много людей с чемоданами и сумками, которые, возможно, пытаются покинуть город.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения в результате мощного землетрясения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.