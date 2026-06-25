Ученый объяснил, связаны ли землетрясения в Японии и Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясения в Японии и Венесуэле следует считать независимыми и не связанными между собой, заявил доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, очаг залегал на глубине 44 километров, пострадали 5 человек.
- В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, следует считать независимыми и не связанными между собой, заявил РИА Новости доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
По словам эксперта, места, где произошли эти землетрясения, также находятся крайне далеко друг от друга.
"Поэтому их следует считать независимыми и не связанными между собой землетрясениями", - подчеркнул Томита.
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30 мск) в море в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио. Опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километров. При землетрясении пострадали 5 человек.
Примерно за полчаса в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.