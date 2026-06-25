Ученый объяснил, связаны ли землетрясения в Японии и Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясения в Японии и Венесуэле следует считать независимыми и не связанными между собой, заявил доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, очаг залегал на глубине 44 километров, пострадали 5 человек.

В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.

ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, следует считать независимыми и не связанными между собой, заявил РИА Новости доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.

"Землетрясения в Венесуэле Японии имеют разный механизм: японское землетрясение было глубоким и произошло на границе континентальной и океанической плит, а в Венесуэле это было неглубокое внутриконтинентальное землетрясение внутри континентальной плиты", - сказал он.

По словам эксперта, места, где произошли эти землетрясения, также находятся крайне далеко друг от друга.

"Поэтому их следует считать независимыми и не связанными между собой землетрясениями", - подчеркнул Томита.

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30 мск) в море в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио. Опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километров. При землетрясении пострадали 5 человек.