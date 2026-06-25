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Ученый объяснил, связаны ли землетрясения в Японии и Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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10:14 25.06.2026
Ученый объяснил, связаны ли землетрясения в Японии и Венесуэле

Доцент Томита: землетрясения в Японии и Венесуэле не связаны между собой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясения в Японии и Венесуэле следует считать независимыми и не связанными между собой, заявил доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
  • В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, очаг залегал на глубине 44 километров, пострадали 5 человек.
  • В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, следует считать независимыми и не связанными между собой, заявил РИА Новости доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
"Землетрясения в Венесуэле и Японии имеют разный механизм: японское землетрясение было глубоким и произошло на границе континентальной и океанической плит, а в Венесуэле это было неглубокое внутриконтинентальное землетрясение внутри континентальной плиты", - сказал он.
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По словам эксперта, места, где произошли эти землетрясения, также находятся крайне далеко друг от друга.
"Поэтому их следует считать независимыми и не связанными между собой землетрясениями", - подчеркнул Томита.
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30 мск) в море в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио. Опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километров. При землетрясении пострадали 5 человек.
Примерно за полчаса в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
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