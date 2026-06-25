В Каракасе зафиксировали повторный подземный толчок землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каракасе зафиксирован очередной повторный подземный толчок.
- После серии землетрясений в Венесуэле власти объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Очередной повторный подземный толчок зафиксирован в Каракасе, передает телеканал Globovision.
"Сообщается об очередном повторном подземном толчке в Каракасе", - сказано в сообщении в X.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.