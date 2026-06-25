Геологическая служба США изменила оценку силы землетрясения в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Национальная геологическая служба США пересмотрела в большую сторону магнитуду землетрясения в Венесуэле с 7,1 до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серий толчков, свидетельствуют данные онлайн-портала ведомства.
Ранее сообщалось, что магнитуда землетрясения, зафиксированного в 28 километрах от населенного пункта Монталбан, составила 7,1.
По уточненным данным, в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков, первая из которых составила 7,2, а вторая - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.