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Магнитуду землетрясения в Венесуэле оценили в 7,1 - РИА Новости, 25.06.2026
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01:35 25.06.2026 (обновлено: 03:04 25.06.2026)
Магнитуду землетрясения в Венесуэле оценили в 7,1

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1.
  • Землетрясение зафиксировано в 28 километрах от населенного пункта Монталбан на глубине 13 километров.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1, свидетельствуют данные онлайн-портала ведомства.
Землетрясение зафиксировано в 28 километрах от населенного пункта Монталбан в Венесуэле.
Согласно первоначальным оценкам ведомства, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров, однако, по обновленной информации, они произошли на глубине 13 километров.
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