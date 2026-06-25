Магнитуду землетрясения в Венесуэле оценили в 7,1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1.
- Землетрясение зафиксировано в 28 километрах от населенного пункта Монталбан на глубине 13 километров.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Национальная геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в Венесуэле в 7,1, свидетельствуют данные онлайн-портала ведомства.
Землетрясение зафиксировано в 28 километрах от населенного пункта Монталбан в Венесуэле.
Согласно первоначальным оценкам ведомства, толчки были зафиксированы на глубине 10 километров, однако, по обновленной информации, они произошли на глубине 13 километров.