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Ученый рассказал, начался ли рост сейсмической активности в мире - РИА Новости, 25.06.2026
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10:24 25.06.2026
Ученый рассказал, начался ли рост сейсмической активности в мире

Томита: землетрясение в Венесуэле не означает роста сейсмической активности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясения в Японии и Венесуэле не означают роста мировой сейсмической активности, заявил доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
  • В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, пострадавших было 5 человек.
  • В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, не означают роста мировой сейсмической активности, заявил РИА Новости доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
"В непосредственной близости от каждой из зон очага необходимо сохранять бдительность в отношении сильных землетрясений, в том числе афтершоков, однако нельзя говорить о росте сейсмической активности в мире в целом", - сказал он.
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Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30 мск) в море на северо-западе Японии. Опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио. При землетрясении пострадали 5 человек.
Примерно за полчаса до этого в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
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В миреВенесуэлаЯпонияТокио
 
 
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