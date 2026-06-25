Ученый рассказал, начался ли рост сейсмической активности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясения в Японии и Венесуэле не означают роста мировой сейсмической активности, заявил доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, пострадавших было 5 человек.

В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.

ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, не означают роста мировой сейсмической активности, заявил РИА Новости доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.

"В непосредственной близости от каждой из зон очага необходимо сохранять бдительность в отношении сильных землетрясений, в том числе афтершоков, однако нельзя говорить о росте сейсмической активности в мире в целом", - сказал он.

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 (1.30 мск) в море на северо-западе Японии . Опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километров. Толчки ощущались в Токио . При землетрясении пострадали 5 человек.