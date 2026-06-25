Ученый рассказал, начался ли рост сейсмической активности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясения в Японии и Венесуэле не означают роста мировой сейсмической активности, заявил доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, пострадавших было 5 человек.
- В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясения, произошедшие в Японии и Венесуэле с небольшой разницей по времени, не означают роста мировой сейсмической активности, заявил РИА Новости доцент Университета Тохоку Фумиаки Томита.
"В непосредственной близости от каждой из зон очага необходимо сохранять бдительность в отношении сильных землетрясений, в том числе афтершоков, однако нельзя говорить о росте сейсмической активности в мире в целом", - сказал он.
Примерно за полчаса до этого в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.