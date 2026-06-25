Эксперт назвал произошедшее в Венесуэле двойное землетрясение редкостью

Краткий пересказ от РИА ИИ Двойное землетрясение, которое произошло в Венесуэле, является крайне редким феноменом, сообщил академик геологии почв и геоморфологии Университета Чили Хосе Гонсалес.

Он добавил, что подобное событие в регионе фиксировали более 200 лет назад.

Эксперт пояснил, что толчки, произошедшие накануне, пришлись на сложную тектоническую зону, расположенную на границе между Карибской и Южноамериканской плитами.

САНТЬЯГО, 25 июн - РИА Новости. Двойное землетрясение, которое произошло в Венесуэле, является крайне редким феноменом, ранее подобное случалось в этом регионе более 200 лет назад, сообщил РИА Новости академик геологии почв и геоморфологии Университета Чили Хосе Гонсалес.

"Это явление известно как сейсмический дуплет, в научной литературе встречаются записи о подобных редких событиях, когда сначала обычно происходит более слабое землетрясение, за которым следует более сильное, причем первое часто выступает предвестником второго", - сказал эксперт.

Обычно за основным землетрясением следуют значительно меньшие афтершоки, в дуплете же оба явления имеют сопоставимую магнитуду.

"Подобное событие произошло в 1812 году, два землетрясения в один день, в одном и том же районе", - добавил Гонсалес.

Как пояснил эксперт, толчки, произошедшие накануне, пришлись на сложную тектоническую зону, расположенную на границе между Карибской и Южноамериканской плитами. Карибская плита движется на восток, в то время как южноамериканская плита движется на запад, вызывая взаимодействие, которое приводит к трению и деформации земной коры, порождая геологические разломы.

Гонсалес добавил, что это явление произошло в районе, где взаимодействуют системы разломов Сан-Себастьян и Боконо - две активные тектонические структуры, которые вызывали значительные землетрясения на протяжении всей истории Венесуэлы

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков.

Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.