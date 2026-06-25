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Девяностолетняя жительница Каракаса рассказала о двойном землетрясении - РИА Новости, 25.06.2026
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20:12 25.06.2026
Девяностолетняя жительница Каракаса рассказала о двойном землетрясении

Девяностолетняя жительница Каракаса: землетрясение было ужаснее, чем в 1967 году

© AP Photo / Ariana CubillosПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошло двойное землетрясение.
  • По словам 90-летней жительницы Каракаса Лилии Ландаета де Кастро, недавнее землетрясение было страшнее, чем землетрясение 1967 года.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Двойное землетрясение, произошедшее накануне в Венесуэле, оказалось более страшным, чем разрушительные подземные толчки 1967 года, рассказала РИА Новости жительница Каракаса Лилия Ландаета де Кастро, которой в четверг исполнилось 90 лет.
Почти 60 лет назад, 29 июля 1967 года в Каракасе произошло землетрясение магнитудой 6,5. Были разрушены жилые дома, погибли свыше 220 человек, более 1500 были ранены.
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"То землетрясение меня застало на улице. Меня чуть не сбила машина, я не понимала, что происходит. Я была напротив супермаркета, слышала, как падает посуда и прочие вещи... Но то, что я пережила в моей квартире (вчера) было ужасно. Этот шум, то время, что длились толчки, это меня потрясло. Это было хуже, чем в 67-м году", - рассказала женщина.
Лилия отметила, что за свои 90 лет пережила много событий, но то, что произошло накануне, она не забудет.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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