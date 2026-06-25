Девяностолетняя жительница Каракаса рассказала о двойном землетрясении

"То землетрясение меня застало на улице. Меня чуть не сбила машина, я не понимала, что происходит. Я была напротив супермаркета, слышала, как падает посуда и прочие вещи... Но то, что я пережила в моей квартире (вчера) было ужасно. Этот шум, то время, что длились толчки, это меня потрясло. Это было хуже, чем в 67-м году", - рассказала женщина.