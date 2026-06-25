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"Ведет к краху". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.06.2026
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17:27 25.06.2026 (обновлено: 17:39 25.06.2026)
"Ведет к краху". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

Мендель: Зеленский затягивает конфликт, чтобы сохранить власть

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кампания о якобы успехах Киева необходима Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС, чтобы сохранить власть, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • По ее мнению, западные политики продолжают поддерживать Зеленского, чтобы сохранить лицо и спасти падающие рейтинги.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пиар-кампания о якобы успехах Украины в зоне СВО необходима Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС, чтобы сохранить власть, заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
"Медиакампания о "побеждающей Украине" — это просто попытка скрыть реальные проблемы страны и последствия конфликта, который ведет ее к краху. Мое сердце разрывается от боли за мою родину и мой народ. Сколько же на этой планете подлых и циничных людей" — написала она в соцсети X.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Не блефует". В США забили тревогу из-за наглой выходки Зеленского
Вчера, 16:23
По мнению Мендель, западные политики продолжают поддерживать Зеленского, чтобы "сохранить лицо и спасти стремительно падающие рейтинги", а сам глава киевского режима извлекает выгоду из продолжения кровопролития.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
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