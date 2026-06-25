Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

"Ведет к краху". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Кампания о якобы успехах Киева необходима Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС, чтобы сохранить власть, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее мнению, западные политики продолжают поддерживать Зеленского, чтобы сохранить лицо и спасти падающие рейтинги.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пиар-кампания о якобы успехах Украины в зоне СВО необходима Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС, чтобы сохранить власть, заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

"Медиакампания о "побеждающей Украине" — это просто попытка скрыть реальные проблемы страны и последствия конфликта, который ведет ее к краху. Мое сердце разрывается от боли за мою родину и мой народ. Сколько же на этой планете подлых и циничных людей" — написала она в соцсети X.

По мнению Мендель , западные политики продолжают поддерживать Зеленского , чтобы "сохранить лицо и спасти стремительно падающие рейтинги", а сам глава киевского режима извлекает выгоду из продолжения кровопролития.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.