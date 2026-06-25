Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский использует угрозы в адрес Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Responsible Statecraft.

Отмечается, что глава киевского режима с помощью таких выпадов проверяет реакцию Запада на эскалацию конфликта.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Владимир Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Responsible Statecraft.

"Напряженность по поводу использования воздушного пространства Прибалтики и угрозы в адрес Белоруссии показывают, насколько высок риск, что конфликт выплеснется за пределы России и Украины. Возможно, Зеленский не блефует и не сыплет пустыми угрозами", — говорится в публикации.

Как пишет издание, некоторые эксперты полагают, что глава киевского режима с помощью таких выпадов проверяет реакцию западных партнеров на эскалацию конфликта.

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.

ВСУ 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.