Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский использует угрозы в адрес Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Responsible Statecraft.
- Отмечается, что глава киевского режима с помощью таких выпадов проверяет реакцию Запада на эскалацию конфликта.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Responsible Statecraft.
"Напряженность по поводу использования воздушного пространства Прибалтики и угрозы в адрес Белоруссии показывают, насколько высок риск, что конфликт выплеснется за пределы России и Украины. Возможно, Зеленский не блефует и не сыплет пустыми угрозами", — говорится в публикации.
Как пишет издание, некоторые эксперты полагают, что глава киевского режима с помощью таких выпадов проверяет реакцию западных партнеров на эскалацию конфликта.
Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.
ВСУ 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.
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