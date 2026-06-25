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"Не блефует". В США забили тревогу из-за наглой выходки Зеленского - РИА Новости, 25.06.2026
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16:23 25.06.2026 (обновлено: 19:46 25.06.2026)
"Не блефует". В США забили тревогу из-за наглой выходки Зеленского

RS: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт на Украине

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский использует угрозы в адрес Белоруссии, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Responsible Statecraft.
  • Отмечается, что глава киевского режима с помощью таких выпадов проверяет реакцию Запада на эскалацию конфликта.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет Responsible Statecraft.
"Напряженность по поводу использования воздушного пространства Прибалтики и угрозы в адрес Белоруссии показывают, насколько высок риск, что конфликт выплеснется за пределы России и Украины. Возможно, Зеленский не блефует и не сыплет пустыми угрозами", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, некоторые эксперты полагают, что глава киевского режима с помощью таких выпадов проверяет реакцию западных партнеров на эскалацию конфликта.
Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.
ВСУ 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.
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