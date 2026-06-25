"К черту Зеленского!" Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило Запад

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"Вам должно быть стыдно! Целая страна разрушена, более двух миллионов украинцев погибли, еще больше ранены, а вы продолжаете разжигать войну до последнего оставшегося в живых? Миллионы уехали в другие страны, потому что не хотят воевать за коррумпированный режим Зеленского или ЕС. Уже более четырех лет нет никакого видения, никакой дипломатии…" — написал один из комментаторов.