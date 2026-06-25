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"К черту Зеленского!" Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило Запад - РИА Новости, 25.06.2026
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13:13 25.06.2026 (обновлено: 19:00 25.06.2026)

"К черту Зеленского!" Заявление фон дер Ляйен об Украине возмутило Запад

© REUTERS / Laia RosПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Laia Ros
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении первого транша ЕС Украине в размере 3,2 миллиарда евро в рамках пакета помощи объемом 90 миллиардов евро.
  • Пользователи соцсети X раскритиковали это заявление, выражая недовольство продолжающейся поддержкой Украины и обвиняя западные страны в разжигании войны.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении первого транша ЕС на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов евро.
«

"Вам должно быть стыдно! Целая страна разрушена, более двух миллионов украинцев погибли, еще больше ранены, а вы продолжаете разжигать войну до последнего оставшегося в живых? Миллионы уехали в другие страны, потому что не хотят воевать за коррумпированный режим Зеленского или ЕС. Уже более четырех лет нет никакого видения, никакой дипломатии…" — написал один из комментаторов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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"Украина была принесена в жертву экономическим интересам западных корпораций и элит", — обрушился с критикой другой.
«
"У украинского народа нет выбора и права голоса. Сегодня Украина — тоталитарное государство, управляемое диктатором, поддерживаемым Западом. План США/Великобритании/ЕС остается тем же: стратегическое поражение России, даже если это означает гибель каждого украинца. Эскалация войны — единственный приоритет ЕС", — отметил третий.
«
"К черту Зеленского. К черту нацистку Урсулу", — высказался еще один.
«
"Уходите в отставку, народу ЕС вы не нужны!" — резюмировали читатели.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили решение о выделении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД России не раз заявляли, что эти идеи ЕС оторваны от реальности.
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