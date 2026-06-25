Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что без европейской финансовой помощи Владимир Зеленский давно бы лишился власти.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский давно бы лишился власти без европейских денег, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети Х.
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"Украина чрезвычайно коррумпирована, и Зеленский не смог бы оставаться у власти без миллиардов "помощи", направляемых европейскими лидерами для продолжения войны. Украинцы хотят немедленного прекращения войны путем переговоров, а не чтобы их похищали и отправляли на фронт. Наши налоговые деньги покупают прокси-войну", — написал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин заявлял в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.