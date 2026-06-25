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"Украина чрезвычайно коррумпирована, и Зеленский не смог бы оставаться у власти без миллиардов "помощи", направляемых европейскими лидерами для продолжения войны. Украинцы хотят немедленного прекращения войны путем переговоров, а не чтобы их похищали и отправляли на фронт. Наши налоговые деньги покупают прокси-войну", — написал он.