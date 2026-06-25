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"Не смог". На Западе сделали внезапное заявление об окончании СВО - РИА Новости, 25.06.2026
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11:38 25.06.2026 (обновлено: 13:19 25.06.2026)
"Не смог". На Западе сделали внезапное заявление об окончании СВО

Диесен: Зеленский не смог бы оставаться у власти без помощи ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что без европейской финансовой помощи Владимир Зеленский давно бы лишился власти.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский давно бы лишился власти без европейских денег, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети Х.
«

"Украина чрезвычайно коррумпирована, и Зеленский не смог бы оставаться у власти без миллиардов "помощи", направляемых европейскими лидерами для продолжения войны. Украинцы хотят немедленного прекращения войны путем переговоров, а не чтобы их похищали и отправляли на фронт. Наши налоговые деньги покупают прокси-войну", — написал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин заявлял в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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