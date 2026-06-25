Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз высказался о скандале вокруг тайной переписки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.
- В групповой чат, помимо Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, входили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.
- Европейская комиссия отказалась разглашать сообщения из группового чата, заявив, что это может «нанести вред отношениям ЕС с третьими странами».
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в соцсети Х о скандале вокруг тайной переписки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политикам.
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"Европейский надзорный орган ведет расследование в отношении Фон дер Ляйен из-за Зеленского и компании. Ребята, некоронованная королева Брюсселя теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с Наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов", — написал он.
Журналист уточнил, что в групповой чат входили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.
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"Когда журналисты запросили эти сообщения, Европейская комиссия ушла в глухую оборону, заявив, что их разглашение может "нанести вред отношениям ЕС с третьими странами". Перевод: они просто не хотят, чтобы мы, плебеи, видели, как крутятся шестеренки в клубе вечной войны", — резюмировал Боуз.
Информация о тайной переписке появилась в СМИ в начале января. По данным Politico, фон дер Ляйен, лидеры европейских стран и Зеленский обсуждали действия президента США Дональда Трампа в общем чате. Отмечалось, что эту неформальную, но активную структуру назвали "вашингтонской группой". Она появилась после того, как несколько руководителей ЕС вместе с главой киевского режима посетили Белый дом в августе 2025-го.