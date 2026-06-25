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"Когда журналисты запросили эти сообщения, Европейская комиссия ушла в глухую оборону, заявив, что их разглашение может "нанести вред отношениям ЕС с третьими странами". Перевод: они просто не хотят, чтобы мы, плебеи, видели, как крутятся шестеренки в клубе вечной войны", — резюмировал Боуз.