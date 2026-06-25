Рейтинг@Mail.ru
"Больной!" Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления о Крыме - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 25.06.2026
"Больной!" Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления о Крыме

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского больным после заявления о Крыме

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко осудил Владимира Зеленского за планы ВСУ провести операцию в Крыму.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского резко осудил Владимира Зеленского после его заявления о планах ВСУ провести в Крыму некую операцию.
«
"Зеленский ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму. <…> После "победы" над Крымом будут новые серии. Вы главное не отвлекайтесь! Психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Только вот реальность совсем другая", — написал он в Telegram-канале.
Ранее на этой неделе депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев сравнил главу киевского режима с Адольфом Гитлером после ударов по Крыму.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Россией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью дронов атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Убрать его". В Британии выступили с жестким заявлением о Зеленском
Вчера, 23:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияКерченский проливВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукЛеонид ИвлевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала