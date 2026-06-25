Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко осудил Владимира Зеленского за планы ВСУ провести операцию в Крыму.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского резко осудил Владимира Зеленского после его заявления о планах ВСУ провести в Крыму некую операцию.
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"Зеленский ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму. <…> После "победы" над Крымом будут новые серии. Вы главное не отвлекайтесь! Психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Только вот реальность совсем другая", — написал он в Telegram-канале.
Ранее на этой неделе депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев сравнил главу киевского режима с Адольфом Гитлером после ударов по Крыму.
Массированная атака БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы ПВО за ночь сбили над Россией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью дронов атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.