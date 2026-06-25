"Больной!" Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления о Крыме

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"Зеленский ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму. <…> После "победы" над Крымом будут новые серии. Вы главное не отвлекайтесь! Психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Только вот реальность совсем другая", — написал он в Telegram-канале.