Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украины из-за скандала с украинскими коллаборационистами, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
- По словам Боуза, Варшава возмущена тем, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов, убивших во время Второй Мировой войны более 100 тысяч поляков.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украин, потому что боится скандала, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
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По словам Боуза, хозяева саммита явно не рады видеть у себя главу киевского режима.
"Настоящая причина? Варшава в ярости из-за того, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов, убивших во время Второй Мировой войны более 100 тысяч поляков", — уточнил журналист.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.