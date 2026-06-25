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Журналист раскрыл, что Зеленского напугало в Европе - РИА Новости, 25.06.2026
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07:42 25.06.2026
Журналист раскрыл, что Зеленского напугало в Европе

Журналист Боуз: Зеленский пропустит важный саммит в Польше из-за скандала с УПА

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украины из-за скандала с украинскими коллаборационистами, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
  • По словам Боуза, Варшава возмущена тем, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов, убивших во время Второй Мировой войны более 100 тысяч поляков.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украин, потому что боится скандала, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Зеленский решил увильнуть от крупного саммита по восстановлению Украины из-за скандала с нацистскими коллаборационистами. Киев признает, что Зеленский пропускает конференцию в Польше, которая переполнена его крупнейшими западными сторонниками, чтобы избежать скандалов", — написал он.
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По словам Боуза, хозяева саммита явно не рады видеть у себя главу киевского режима.
"Настоящая причина? Варшава в ярости из-за того, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов, убивших во время Второй Мировой войны более 100 тысяч поляков", — уточнил журналист.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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