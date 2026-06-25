"Настоящая причина? Варшава в ярости из-за того, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов, убивших во время Второй Мировой войны более 100 тысяч поляков", — уточнил журналист.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.