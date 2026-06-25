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"Последнее прибежище". В США раскрыли, на чью защиту рассчитывает Зеленский - РИА Новости, 25.06.2026
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02:56 25.06.2026 (обновлено: 10:46 25.06.2026)
"Последнее прибежище". В США раскрыли, на чью защиту рассчитывает Зеленский

Аналитик Макговерн: Зеленский вынужден задабривать неонацистов

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов.
  • По мнению эксперта, неонацисты являются последним прибежищем для Зеленского и он пытается их задобрить показными жестами.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов и вынужден задабривать их, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Сотни тысяч поляков погибли от рук <…> украинских нацистов. И когда их решают эксгумировать и перезахоронить с почестями — это оскорбление, на которое просто нельзя не отреагировать. Теперь вопрос — почему? Почему Зеленский считает, что это хорошая идея? Вот это, по-моему, главный вопрос. И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами, если угодно, либо чувствует, что находится под их влиянием, либо просто не свободен от них", — отметил он.
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По словам Макговерна, главе киевского режима приходится оказывать неонацистам особые знаки внимания.
"Иными словами, они — его последнее прибежище и он вынужден на них полагаться. Он пытается их задобрить показными жестами", — добавил эксперт.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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