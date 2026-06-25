Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов.
- По мнению эксперта, неонацисты являются последним прибежищем для Зеленского и он пытается их задобрить показными жестами.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский находится под влиянием неонацистов и вынужден задабривать их, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Сотни тысяч поляков погибли от рук <…> украинских нацистов. И когда их решают эксгумировать и перезахоронить с почестями — это оскорбление, на которое просто нельзя не отреагировать. Теперь вопрос — почему? Почему Зеленский считает, что это хорошая идея? Вот это, по-моему, главный вопрос. И ответ, как я думаю, в том, что он либо полностью связал себя с нацистами, с неонацистами, если угодно, либо чувствует, что находится под их влиянием, либо просто не свободен от них", — отметил он.
По словам Макговерна, главе киевского режима приходится оказывать неонацистам особые знаки внимания.
"Иными словами, они — его последнее прибежище и он вынужден на них полагаться. Он пытается их задобрить показными жестами", — добавил эксперт.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенные в России экстремистские организации.