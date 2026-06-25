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Защита продолжит обжаловать приговор москвичке, сделавшей кальян на куличе - РИА Новости, 25.06.2026
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16:49 25.06.2026
Защита продолжит обжаловать приговор москвичке, сделавшей кальян на куличе

Защита продолжит обжаловать приговор Белоусовой, сделавшей кальян на куличе

© ГУ МВД России по г. МосквеДевушка, сделавшая кальян на куличе
Девушка, сделавшая кальян на куличе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© ГУ МВД России по г. Москве
Девушка, сделавшая кальян на куличе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лефортовский суд Москвы признал приговор Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, законным и отклонил апелляционную жалобу защиты.
  • Адвокат девушки сообщил, что защита намерена обжаловать приговор в кассации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защита продолжит обжаловать приговор москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, сообщил РИА Новости её адвокат Станислав Соловьев.
"Будем обжаловать в кассации", - сказал собеседник агентства.
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Сегодня Лефортовский суд Москвы признал приговор законным и отклонил апелляционную жалобы защиты, в которой та просила смягчить наказание.
В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
Мировой судья в Москве приговорил Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии с учетом предыдущего приговора – ранее она получила 3 года условно с аналогичным испытательным сроком за хранение более пяти граммов мефедрона.
Фактически судья назначил ей за оскорбление чувств верующих 200 часов исправительных работ, однако в совокупности с предыдущей судимостью наказание вышло более суровым. Белоусову взяли под стражу в зале суда.
После приговора фигурантка направила РПЦ письмо с покаянием, церковь в ответ подготовила ходатайство в суд о смягчении наказания.
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