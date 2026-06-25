Защита продолжит обжаловать приговор москвичке, сделавшей кальян на куличе

© ГУ МВД России по г. Москве Девушка, сделавшая кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ Лефортовский суд Москвы признал приговор Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, законным и отклонил апелляционную жалобу защиты.

Адвокат девушки сообщил, что защита намерена обжаловать приговор в кассации.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защита продолжит обжаловать приговор москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, сообщил РИА Новости её адвокат Станислав Соловьев.

"Будем обжаловать в кассации", - сказал собеседник агентства.

Сегодня Лефортовский суд Москвы признал приговор законным и отклонил апелляционную жалобы защиты, в которой та просила смягчить наказание.

В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.

Мировой судья в Москве приговорил Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии с учетом предыдущего приговора – ранее она получила 3 года условно с аналогичным испытательным сроком за хранение более пяти граммов мефедрона.

Фактически судья назначил ей за оскорбление чувств верующих 200 часов исправительных работ, однако в совокупности с предыдущей судимостью наказание вышло более суровым. Белоусову взяли под стражу в зале суда.