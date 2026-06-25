Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Запад делит людей на первосортных и второсортных.
- Лантратова процитировала слова постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника, который назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов 2014 года сфабрикованным мифом и цинично высказался о людях Донбасса.
- По словам Лантратовой, для Киева жители Донбасса являются «мнимыми» и «генетическим мусором».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запад делит людей на первосортных и второсортных, поэтому ни о каких международных гуманитарных нормах речи не идет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Права человека как оружие: когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество" процитировала слова постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника, который назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов 2014 года сфабрикованным мифом и цинично высказался о людях Донбасса, пострадавших от ударов ВСУ. По словам федерального омбудсмена, для Киева жители Донбасса являются "мнимыми" и "генетическим мусором".
"На Западе делят людей на тех, кто первого сорта и второго сорта. Люди первого сорта имеют право на выживание, а люди второго не имеют право на выживание, даже если среди них дети. И поэтому ни о каких международных гуманитарных нормах здесь речи не идет", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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