Запад делит людей на первосортных и второсортных, заявила Лантратова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запад делит людей на первосортных и второсортных, поэтому ни о каких международных гуманитарных нормах речи не идет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.

"На Западе делят людей на тех, кто первого сорта и второго сорта. Люди первого сорта имеют право на выживание, а люди второго не имеют право на выживание, даже если среди них дети. И поэтому ни о каких международных гуманитарных нормах здесь речи не идет", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.