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Запад делит людей на первосортных и второсортных, заявила Лантратова - РИА Новости, 25.06.2026
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11:44 25.06.2026
Запад делит людей на первосортных и второсортных, заявила Лантратова

Лантратова: Запад дискриминирует людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Запад делит людей на первосортных и второсортных.
  • Лантратова процитировала слова постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника, который назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов 2014 года сфабрикованным мифом и цинично высказался о людях Донбасса.
  • По словам Лантратовой, для Киева жители Донбасса являются «мнимыми» и «генетическим мусором».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Запад делит людей на первосортных и второсортных, поэтому ни о каких международных гуманитарных нормах речи не идет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на ПМЮФ.
Лантратова в ходе сессии "Права человека как оружие: когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество" процитировала слова постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника, который назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов 2014 года сфабрикованным мифом и цинично высказался о людях Донбасса, пострадавших от ударов ВСУ. По словам федерального омбудсмена, для Киева жители Донбасса являются "мнимыми" и "генетическим мусором".
"На Западе делят людей на тех, кто первого сорта и второго сорта. Люди первого сорта имеют право на выживание, а люди второго не имеют право на выживание, даже если среди них дети. И поэтому ни о каких международных гуманитарных нормах здесь речи не идет", - сказала Лантратова в ходе своего выступления.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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