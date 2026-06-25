Запад выделит Киеву 375 миллионов евро на энергетику, утверждает Шмыгаль

Краткий пересказ от РИА ИИ Западные страны пообещали выделить Украине не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, утверждает Шмыгаль.

США предоставят 175 миллионов долларов, Швеция — 137 миллионов евро, Норвегия — 77 миллионов евро, Эстония — 2,12 миллиона евро, Литва — четыре миллиона евро, Исландия — 550 тысяч евро.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западные партнеры пообещали выделить Украине не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, утверждает министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

"По меньшей мере 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и новые взносы в фонд поддержки энергетики — итоги энергетического "Рамштайна" в Гданьске . По результатам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, США обещают выделить 175 миллионов долларов, Швеция – 137 миллионов евро, Норвегия – 77 миллионов евро, Эстония – 2,12 миллиона евро, Литва – 4 миллиона евро, Исландия – 550 тысяч евро.

"Сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 миллионов евро. Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов — 295 миллионов евро", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. В мае глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут быть по 6-8 часов в сутки.