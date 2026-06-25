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Запад выделит Киеву 375 миллионов евро на энергетику, утверждает Шмыгаль - РИА Новости, 25.06.2026
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10:56 25.06.2026
Запад выделит Киеву 375 миллионов евро на энергетику, утверждает Шмыгаль

Шмыгаль: Запад выделит Украине 375 млн евро на восстановление энергетики

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны пообещали выделить Украине не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, утверждает Шмыгаль.
  • США предоставят 175 миллионов долларов, Швеция — 137 миллионов евро, Норвегия — 77 миллионов евро, Эстония — 2,12 миллиона евро, Литва — четыре миллиона евро, Исландия — 550 тысяч евро.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западные партнеры пообещали выделить Украине не менее 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры, утверждает министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
"По меньшей мере 375 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и новые взносы в фонд поддержки энергетики — итоги энергетического "Рамштайна" в Гданьске. По результатам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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По его словам, США обещают выделить 175 миллионов долларов, Швеция – 137 миллионов евро, Норвегия – 77 миллионов евро, Эстония – 2,12 миллиона евро, Литва – 4 миллиона евро, Исландия – 550 тысяч евро.
"Сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 миллионов евро. Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов — 295 миллионов евро", - добавил Шмыгаль.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. В мае глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут быть по 6-8 часов в сутки.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.
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