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Родные погибшего в Занзибаре ищут возможность доставить его тело на родину - РИА Новости, 25.06.2026
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13:37 25.06.2026
Родные погибшего в Занзибаре ищут возможность доставить его тело на родину

Родные погибшего в Занзибаре врача ищут возможность доставить его тело на родину

© Shutterstock/FOTODOM / SennaRelaxАрхипелаг Занзибар в Индийском океане
Архипелаг Занзибар в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / SennaRelax
Архипелаг Занзибар в Индийском океане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов погиб во время отпуска в Занзибаре.
  • Погибший отдал медицине 17 лет и был отмечен ведомственными наградами.
  • Медучреждение обратилось за помощью, чтобы доставить Алексея Терешова на родину и провести его в последний путь.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Родным завотделением Камчатской краевой больницы Алексея Терешова, трагически погибшего во время отпуска в Занзибаре, потребуется помощь, чтобы доставить его на родину в Петропавловске-Камчатском и достойно проводить в последний путь, сообщили в медучреждении.
Заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов погиб во время своего отпуска в Занзибаре, сообщили в больнице. В минздраве Камчатского края отмечали, что погибший отдал медицине 17 лет и был отмечен ведомственными наградами.
"В связи с трагическими обстоятельствами семье потребуется помощь, чтобы достойно проводить Алексея Алексеевича в последний путь на родине, в Петропавловске-Камчатском. Если у вас есть возможность оказать посильную финансовую поддержку, реквизиты супруги для перевода прилагаются ниже. Любая помощь сейчас будет очень важна для его близких", - сообщила краевая больница в своем Telegram-канале.
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ЗанзибарПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
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