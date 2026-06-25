Родные погибшего в Занзибаре ищут возможность доставить его тело на родину

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Родным завотделением Камчатской краевой больницы Алексея Терешова, трагически погибшего во время отпуска в Занзибаре, потребуется помощь, чтобы доставить его на родину в Петропавловске-Камчатском и достойно проводить в последний путь, сообщили в медучреждении.

"В связи с трагическими обстоятельствами семье потребуется помощь, чтобы достойно проводить Алексея Алексеевича в последний путь на родине, в Петропавловске-Камчатском. Если у вас есть возможность оказать посильную финансовую поддержку, реквизиты супруги для перевода прилагаются ниже. Любая помощь сейчас будет очень важна для его близких", - сообщила краевая больница в своем Telegram-канале.