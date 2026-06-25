Захарова назвала Зеленского повелителем европейских мух

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала Владимира Зеленского, заявившего ранее о том, что Киев сам определит представителя Европы на возможных переговорах с Россией, "повелителем европейских мух".