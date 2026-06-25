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Захарова назвала Зеленского повелителем европейских мух - РИА Новости, 25.06.2026
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18:14 25.06.2026
Захарова назвала Зеленского повелителем европейских мух

Захарова иронично назвала Зеленского повелителем европейских мух

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала Владимира Зеленского повелителем европейских мух.
  • Так она прокомментировала его заявление о выборе европейского представителя на возможных переговорах с Россией.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала Владимира Зеленского, заявившего ранее о том, что Киев сам определит представителя Европы на возможных переговорах с Россией, "повелителем европейских мух".
"Повелитель европейских мух", - сказала она на брифинге в четверг, говоря о Зеленском.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине,
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В миреРоссияКиевЕвропаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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