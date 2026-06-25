МИД: Россия требует убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва требует от генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша исключить Россию из списка нарушителей прав детей на Украине и прекратить политизировать эту тему, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.