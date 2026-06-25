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МИД: Россия требует убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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16:26 25.06.2026
МИД: Россия требует убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине

Захарова: РФ требует от ООН убрать из списка нарушителей прав детей на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва требует от генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша исключить Россию из списка нарушителей прав детей на Украине.
  • Мария Захарова призвала генерального секретаря ООН отказаться от политизации этой темы и строго придерживаться принципов непредвзятости, объективности и беспристрастности.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва требует от генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша исключить Россию из списка нарушителей прав детей на Украине и прекратить политизировать эту тему, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы требуем от Гуттереша отозвать решение о включении в Россию в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее, но тут нужно говорить о другом - профессионально подойти к этому докладу", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что Москва призывает генерального секретаря ООН отказаться от политизации этого чувствительного сюжета и строго придерживаться принципов непредвзятости, объективности и беспристрастности.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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