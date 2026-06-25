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МИД: Россия осуждает нахождение в списке нарушителей прав детей на Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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16:22 25.06.2026
МИД: Россия осуждает нахождение в списке нарушителей прав детей на Украине

Захарова: РФ осуждает решение сохранить ее в нарушителях прав детей на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине.
  • По заявлению Марии Захаровой, этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой доказательной базы.
  • Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия ВСУ в этом списке и указала на игнорирование оценки преступлений против детей, совершаемых представителями киевского режима.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине, этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой никаких доказательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем данный шаг как политически мотивированный и не имеющий под собой доказательной базы. И сожалеем, что секретариат ООН продолжает опираться на непроверенную информацию, получаемую из ангажированных источников, игнорируя при этом российские оценки и неоднократно предоставленные материалы", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, недоумение также вызывает отсутствие ВСУ в этом списке.
"Факты преступлений именно против детей, совершаемые представителями киевского режима, включая обстрелы гражданской инфраструктуры, учебных заведений и жилых районов, по-прежнему не получают в докладе должной оценки", - добавила Захарова.
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