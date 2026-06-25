МИД: Россия осуждает нахождение в списке нарушителей прав детей на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине.

По заявлению Марии Захаровой, этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой доказательной базы.

Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия ВСУ в этом списке и указала на игнорирование оценки преступлений против детей, совершаемых представителями киевского режима.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине, этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой никаких доказательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем данный шаг как политически мотивированный и не имеющий под собой доказательной базы. И сожалеем, что секретариат ООН продолжает опираться на непроверенную информацию, получаемую из ангажированных источников, игнорируя при этом российские оценки и неоднократно предоставленные материалы", - сказала Захарова на брифинге

По ее словам, недоумение также вызывает отсутствие ВСУ в этом списке.