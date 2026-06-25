Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Брюссель закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 25.06.2026
Захарова: Брюссель закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине

Захарова: Брюссель закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Брюссель не замечает нарушений прав человека на Украине.
  • По словам Захаровой, Брюссель продолжает оказывать финансовую и военную поддержку киевскому режиму, несмотря на то что средства и оружие используются для нанесения ударов по мирным гражданам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Брюссель закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине, но продолжает насыпать в руки режима деньги, которые уходят на убийства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Этот же самый Брюссель, который обсуждает в таком пасторальном ключе с киевским режимом проблематику прав человека, не видит никаких нарушений. В эти же самые кровавые руки киевского режима насыпает все больше денег и все больше оружия, которые, очевидно, бьют по мирным гражданам всех национальностей, разных возрастов, различных вероисповеданий", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что в Брюсселе никакой связи между этим не видят, "это какие-то оторванные от жизни "права человека".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
На Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби, заявила Захарова
Вчера, 15:31
 
В миреБрюссельУкраинаМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала