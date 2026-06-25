МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Брюссель закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине, но продолжает насыпать в руки режима деньги, которые уходят на убийства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в Брюсселе никакой связи между этим не видят, "это какие-то оторванные от жизни "права человека".