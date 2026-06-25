Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Брюссель не замечает нарушений прав человека на Украине.
- По словам Захаровой, Брюссель продолжает оказывать финансовую и военную поддержку киевскому режиму, несмотря на то что средства и оружие используются для нанесения ударов по мирным гражданам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Брюссель закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине, но продолжает насыпать в руки режима деньги, которые уходят на убийства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Этот же самый Брюссель, который обсуждает в таком пасторальном ключе с киевским режимом проблематику прав человека, не видит никаких нарушений. В эти же самые кровавые руки киевского режима насыпает все больше денег и все больше оружия, которые, очевидно, бьют по мирным гражданам всех национальностей, разных возрастов, различных вероисповеданий", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что в Брюсселе никакой связи между этим не видят, "это какие-то оторванные от жизни "права человека".