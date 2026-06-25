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На Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби, заявила Захарова - РИА Новости, 25.06.2026
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15:31 25.06.2026 (обновлено: 15:32 25.06.2026)
На Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби, заявила Захарова

Захарова: на Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что на Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби 22 июня.
  • По словам Захаровой, Владимир Зеленский обвиняет Россию в стремлении исказить правду о Великой Отечественной войне, несмотря на попытки забыть этот день на Украине.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киеве этот самый день, который, как нам всегда казалось, неразрывно связан с историей украинского народа, но в этом году в Киеве этот день демонстративно пытаются предать забвению. Буквально вычеркнуть его из истории. Из истории пытаются вычеркнуть и подвиг миллионов украинцев, которые громили врага на фронте, в партизанских отрядах", - сказала Захарова на брифинге.
Военно-патриотическая акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мемориальные акции в День памяти и скорби
22 июня, 10:58
При этом, добавила Захарова, Владимир Зеленский имеет наглость обвинять Россию в якобы стремлении исказить правду о Великой Отечественной войне.
Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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