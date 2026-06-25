Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что на Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби 22 июня.
- По словам Захаровой, Владимир Зеленский обвиняет Россию в стремлении исказить правду о Великой Отечественной войне, несмотря на попытки забыть этот день на Украине.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Украине пытаются предать забвению День памяти и скорби 22 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Киеве этот самый день, который, как нам всегда казалось, неразрывно связан с историей украинского народа, но в этом году в Киеве этот день демонстративно пытаются предать забвению. Буквально вычеркнуть его из истории. Из истории пытаются вычеркнуть и подвиг миллионов украинцев, которые громили врага на фронте, в партизанских отрядах", - сказала Захарова на брифинге.
Мемориальные акции в День памяти и скорби
22 июня, 10:58
При этом, добавила Захарова, Владимир Зеленский имеет наглость обвинять Россию в якобы стремлении исказить правду о Великой Отечественной войне.
Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.