При этом, добавила Захарова, Владимир Зеленский имеет наглость обвинять Россию в якобы стремлении исказить правду о Великой Отечественной войне.

Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.