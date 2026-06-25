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Захарова прокомментировала лишение Зеленского польской госнаграды - РИА Новости, 25.06.2026
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18:25 25.06.2026
Захарова прокомментировала лишение Зеленского польской госнаграды

Захарова: Польше стоило бы награждать тех, кто сохраняет историческую память

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова предложила награждать тех граждан Польши, кто занимается сохранением исторической памяти, а не неонацистов.
  • Она выразила сомнение в том, что антифашисты приняли бы награду, которой были отмечены Владимир Зеленский и нацист Герман Геринг.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Польским властям следовало бы награждать тех своих граждан, которые занимаются сохранением исторической памяти, а не неонацистов, однако сомнительно, что антифашисты смогли бы принять ту награду, которой были отмечены неонацист Владимир Зеленский и нацист Герман Геринг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Польский президент Кароль Навроцкий ранее объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
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"Может быть, официальная Варшава дала бы высшую награду тем своим гражданам, которые действительно работают на благо своего польского отечества? В частности, тем, кто занимается сохранением исторической памяти в Польше, кто сохраняет памятники красноармейцам и их польским братьям по оружию", - сказала Захарова на брифинге.
При этом дипломат выразила сомнение в том, что такая награда могла бы быть принята теми, кто действительно занимается сохранением исторической памяти.
"Не потому что, к сожалению, нынешняя Варшава заражена этим самым конъюнктурным, маниакальным интересом сделать что угодно, лишь бы навредить России. У меня сомнение есть в том, а приняли бы многие антифашисты ту награду, которой награждались сегодня, сейчас, в эти годы неонацисты, Зеленский, а несколько десятилетий назад ею же награждали нациста Геринга", - добавила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что польский народ сам даст оценку своему политическому классу, который, желая навредить России, выпестовал на Украине рассадник бандеровской идеологии. Она также добавила, что неонацизм давно перестал быть делом одного или двух государств, а трансформировался в мировую проблему.
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