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Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2026
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18:23 25.06.2026
Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Захарова: угрозы Зеленского Белоруссии раскрывают его террористическую сущность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии раскрывают в нем террористическую сущность, считает Захарова.
  • По ее словам, цель таких заявлений — втягивание Минска в конфликт и расширение географии боевых действий.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Такие заявления Зеленского полностью высвечивают в нем и раскрывают в нем террористическую суть - вот так говорят террористы. Вы знаете аналоги мировые - вот он полностью им соответствует", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, целью этих угроз является втягивание Белоруссии в конфликт и расширение географии боевых действий, что только осложнило бы возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Зеленский ранее, через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
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Вчера, 16:17
 
В миреБелоруссияРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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