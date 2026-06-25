Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии раскрывают в нем террористическую сущность, считает Захарова.
- По ее словам, цель таких заявлений — втягивание Минска в конфликт и расширение географии боевых действий.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Такие заявления Зеленского полностью высвечивают в нем и раскрывают в нем террористическую суть - вот так говорят террористы. Вы знаете аналоги мировые - вот он полностью им соответствует", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, целью этих угроз является втягивание Белоруссии в конфликт и расширение географии боевых действий, что только осложнило бы возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Зеленский ранее, через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.