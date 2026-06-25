Западные платформы превратятся в "острова Эпштейна", заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные платформы, ограничивающие работу приложений, превратятся в "острова Эпштейна" в цифровом море.
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен" и само приложение VK.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple для получения разъяснений по поводу удаления приложений VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Западные платформы, которые ограничивают работу приложений превратятся в "площадки для своих" или "острова Эпштейна" в цифровом море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Суверенное программное обеспечение и эко-системы обязательно найдут путь к своему пользователю, а вот переоцененные западные платформы окончательно превратятся в закрытые, мало кому интересные площадки для своих. Такие, знаете, междусобойчики - острова Эпштейна в цифровом море", - сказала Захарова на брифинге, комментируя удаление приложений VK из App Store.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.