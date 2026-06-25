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Западные платформы превратятся в "острова Эпштейна", заявила Захарова - РИА Новости, 25.06.2026
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18:21 25.06.2026
Западные платформы превратятся в "острова Эпштейна", заявила Захарова

Захарова: западные платформы превратятся в острова Эпштейна в цифровом море

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные платформы, ограничивающие работу приложений, превратятся в "острова Эпштейна" в цифровом море.
  • Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен" и само приложение VK.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple для получения разъяснений по поводу удаления приложений VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Западные платформы, которые ограничивают работу приложений превратятся в "площадки для своих" или "острова Эпштейна" в цифровом море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Суверенное программное обеспечение и эко-системы обязательно найдут путь к своему пользователю, а вот переоцененные западные платформы окончательно превратятся в закрытые, мало кому интересные площадки для своих. Такие, знаете, междусобойчики - острова Эпштейна в цифровом море", - сказала Захарова на брифинге, комментируя удаление приложений VK из App Store.
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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.
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