Западные платформы превратятся в "острова Эпштейна", заявила Захарова

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Западные платформы, которые ограничивают работу приложений превратятся в "площадки для своих" или "острова Эпштейна" в цифровом море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.