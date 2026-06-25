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Захарова назвала захват храма Александра Невского в Одессе произволом - РИА Новости, 25.06.2026
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16:11 25.06.2026
Захарова назвала захват храма Александра Невского в Одессе произволом

Захарова назвала захват храма Александра Невского в Одессе очередным произволом

© Фото : Одесская епархия УПЦ/TelegramНеизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе
Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Одесская епархия УПЦ/Telegram
Неизвестные пытаются силой захватить храм в честь святого Александра невского канонической Украинской православной церкви в Одессе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала захват раскольниками храма Александра Невского в Одессе "очередным произволом".
  • Она также обратила внимание на отсутствие реакции западных стран.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным произволом" захват раскольниками храма Александра Невского в Одессе
"Буквально вчера 24 июня приспешники киевской хунты совершили в Одессе рейдерский захват храма в честь преподобного Александра Невского. Пострадали священники, прихожане этой церкви. Это очередной возмутительный произвол в отношении канонической Украинской православной церкви", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
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Захарова обратила внимание на полное отсутствие западной реакции на произошедшее.
"В целях так называемого сдерживания России Брюссель готов закрывать глаза на возрождение нацизма, проявление крайних форм расизма, к которым, безусловно, относится русофобия на своей территории в странах-кандидатах на вступление в Евросоюз. Они всего этого не замечают", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, в нынешней есовской картине мира все это относится не к нарушению прав человека, а к так называемым "европейским ценностям".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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В миреРоссияОдессаБрюссельМария ЗахароваАлександр НевскийВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковь
 
 
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