Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала захват раскольниками храма Александра Невского в Одессе "очередным произволом".

Она также обратила внимание на отсутствие реакции западных стран.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным произволом" захват раскольниками храма Александра Невского в Одессе

"Буквально вчера 24 июня приспешники киевской хунты совершили в Одессе рейдерский захват храма в честь преподобного Александра Невского . Пострадали священники, прихожане этой церкви. Это очередной возмутительный произвол в отношении канонической Украинской православной церкви", - сказала она в ходе брифинга в четверг.

Захарова обратила внимание на полное отсутствие западной реакции на произошедшее.

"В целях так называемого сдерживания России Брюссель готов закрывать глаза на возрождение нацизма, проявление крайних форм расизма, к которым, безусловно, относится русофобия на своей территории в странах-кандидатах на вступление в Евросоюз. Они всего этого не замечают", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в нынешней есовской картине мира все это относится не к нарушению прав человека, а к так называемым "европейским ценностям".

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.