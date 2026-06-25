Операторы дронов "Южной" группировки уничтожили ББМ ВСУ и сорвали эвакуацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки уничтожили ББМ ВСУ, сорвав эвакуационные мероприятия противника.
- Подразделения 6-й мотострелковой дивизии «Южан» пресекли две попытки ротации личного состава противника в районе Константиновки и уничтожили два автомобиля с живой силой.
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки уничтожили ББМ ВСУ сорвали эвакуационные мероприятия противника, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
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"В ходе воздушной разведки была обнаружена стоящая на дороге ББМ (боевая бронированная машина - ред.), готовившаяся эвакуировать живую силу. Противник планировал выехать в тыловую зону, но благодаря зоркости разведчиков ББМ был вовремя обнаружен. Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника", - сообщили в Минобороны.
Также в ведомстве отметили, что силами 70-й дивизии был уничтожен квадроцикл ВСУ, а подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южан" пересекли две попытки ротации личного состава противника в районе Константиновки уничтожил два автомобиля с живой силой.
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