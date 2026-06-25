Операторы дронов "Южной" группировки уничтожили ББМ ВСУ и сорвали эвакуацию

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"В ходе воздушной разведки была обнаружена стоящая на дороге ББМ (боевая бронированная машина - ред.), готовившаяся эвакуировать живую силу. Противник планировал выехать в тыловую зону, но благодаря зоркости разведчиков ББМ был вовремя обнаружен. Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника", - сообщили в Минобороны.