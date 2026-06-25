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На АЭС "Фукусима" не выявили нештатных ситуаций из-за землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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02:53 25.06.2026 (обновлено: 03:01 25.06.2026)
На АЭС "Фукусима" не выявили нештатных ситуаций из-за землетрясения

На АЭС "Фукусима" не выявили нештатных ситуаций после землетрясения

© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» не выявлено нештатных ситуаций, работы по ликвидации последствий аварии на «Фукусима-1» продолжаются.
  • На АЭС «Онагава» также не выявлено нештатных ситуаций, второй реактор работает, первый подлежит демонтажу, третий остановлен.
  • В море в районе префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9, опасности цунами нет, правительство Японии создало экстренный штаб.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусма-2" на северо-востоке Японии нештатных ситуаций не выявлено, сообщил оператор станции - компания ТЕРСО.
Мониторинговые службы радиации в районе станций также не выявили отклонений от нормы. Обе станции в настоящее время остановлены, на АЭС "Фукусима-1" продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.
Последствия землетрясения в японском Хатинохе. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
01:41
Также нештатных ситуаций не выявлено и на АЭС "Онагава" оператора Tohoku Electric Power Company. На АЭС "Онагава" три реактора, из них работает второй, первый подлежит демонтажу, третий остановлен длительное время. Компания проверяет состояние еще одной АЭС – "Хигасидори", остановленной длительное время.
Сильно землетрясение магнитудой 6,9 произошло в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио.Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением.
Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет.
АЭС Онагава - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
На АЭС "Онагава" обнаружили утечку радиоактивной жидкости
16 мая, 04:14
 
ЯпонияИватэТокиоФукусима-1ТЕРСОВ мире
 
 
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