На АЭС "Фукусима" не выявили нештатных ситуаций из-за землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» не выявлено нештатных ситуаций, работы по ликвидации последствий аварии на «Фукусима-1» продолжаются.
- На АЭС «Онагава» также не выявлено нештатных ситуаций, второй реактор работает, первый подлежит демонтажу, третий остановлен.
- В море в районе префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9, опасности цунами нет, правительство Японии создало экстренный штаб.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусма-2" на северо-востоке Японии нештатных ситуаций не выявлено, сообщил оператор станции - компания ТЕРСО.
Мониторинговые службы радиации в районе станций также не выявили отклонений от нормы. Обе станции в настоящее время остановлены, на АЭС "Фукусима-1" продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.
Также нештатных ситуаций не выявлено и на АЭС "Онагава" оператора Tohoku Electric Power Company. На АЭС "Онагава" три реактора, из них работает второй, первый подлежит демонтажу, третий остановлен длительное время. Компания проверяет состояние еще одной АЭС – "Хигасидори", остановленной длительное время.
Сильно землетрясение магнитудой 6,9 произошло в море в районе префектуры Иватэ. Опасности цунами нет. Очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио.Правительство Японии создало экстренный штаб в связи с землетрясением.
Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет.