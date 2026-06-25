На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На северо-востоке Японии в префектуре Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9.
- Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии, и ощущалась в Токио, опасности цунами нет.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии в море у префектуры Иватэ, толчки ощущаются в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным метеорологического управления Японии, магнитуда составила 6,9. Опасности цунами нет. Максимальная сила толчков - 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 50 километров.
Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет.