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На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 25.06.2026
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01:41 25.06.2026 (обновлено: 10:13 25.06.2026)
На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

© REUTERS / KYODOПоследствия землетрясения в японском Хатинохе. 25 июня 2026
Последствия землетрясения в японском Хатинохе. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / KYODO
Последствия землетрясения в японском Хатинохе. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На северо-востоке Японии в префектуре Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9.
  • Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии, и ощущалась в Токио, опасности цунами нет.
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии в море у префектуры Иватэ, толчки ощущаются в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным метеорологического управления Японии, магнитуда составила 6,9. Опасности цунами нет. Максимальная сила толчков - 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 50 километров.
Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет.
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