На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии в море у префектуры Иватэ, толчки ощущаются в Токио, передает корреспондент РИА Новости.

Информации о разрушениях и жертвах к этому часу нет.