Рейтинг@Mail.ru
На Ямале с 1 июля удвоят социальные выплаты полицейским - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:21 25.06.2026
На Ямале с 1 июля удвоят социальные выплаты полицейским

На Ямале с 1 июля удвоят социальные выплаты сотрудникам полиции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
САЛЕХАРД, 25 июн – РИА Новости. Региональные выплаты сотрудникам полиции увеличатся с 1 июля на Ямале, в частности, ежемесячная социальная выплата для тех, чей доход ниже трехкратного прожиточного минимума, вырастет в два раза – до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Размер ежемесячной социальной выплаты для сотрудников территориальных органов полиции, чей доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума, с 1 июля вырастет вдвое – до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в округе продолжает действовать надбавка для участковых, несущих службу в удаленных поселениях. С начала года она была проиндексирована и сейчас составляет 70 тысяч рублей. Данная мера поддержки ежемесячно охватывает около 60 участковых.
Также в регионе предусмотрена выплата за особые заслуги. Полицейские, совершившие подвиг, например, спасение человека или имущества, а также предотвращение угрозы безопасности в опасных условиях, могут получить до 100 тысяч рублей.
В пресс-службе подчеркивают, что безопасность является одним из приоритетов работы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Данные меры направлены на укрепление кадрового потенциала органов внутренних дел, поддержку действующих сотрудников и привлечение квалифицированных специалистов из других регионов России.
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Итоги пятого потока Ямальской школы кадрового резерва подвели в Салехарде
22 июня, 21:26
 
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала