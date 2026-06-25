На Ямале с 1 июля удвоят социальные выплаты полицейским

САЛЕХАРД, 25 июн – РИА Новости. Региональные выплаты сотрудникам полиции увеличатся с 1 июля на Ямале, в частности, ежемесячная социальная выплата для тех, чей доход ниже трехкратного прожиточного минимума, вырастет в два раза – до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Размер ежемесячной социальной выплаты для сотрудников территориальных органов полиции, чей доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума, с 1 июля вырастет вдвое – до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в округе продолжает действовать надбавка для участковых, несущих службу в удаленных поселениях. С начала года она была проиндексирована и сейчас составляет 70 тысяч рублей. Данная мера поддержки ежемесячно охватывает около 60 участковых.

Также в регионе предусмотрена выплата за особые заслуги. Полицейские, совершившие подвиг, например, спасение человека или имущества, а также предотвращение угрозы безопасности в опасных условиях, могут получить до 100 тысяч рублей.