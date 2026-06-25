В Сумской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Кролевец Сумской области на северо-востоке Украины прогремели взрывы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кролевец Сумской области на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кролевце слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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