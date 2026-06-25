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Родственникам погибших при ударе по Воронежу начали выплачивать компенсацию - РИА Новости, 25.06.2026
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11:09 25.06.2026
Родственникам погибших при ударе по Воронежу начали выплачивать компенсацию

Родственникам погибших при ударе ВСУ по Воронежу начали выплачивать компенсацию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственникам погибших в результате удара ВСУ по Воронежу начали выплачивать компенсацию.
  • Сформируются списки серьезно раненых, которые также получат финансовую поддержку.
ВОРОНЕЖ, 25 июн – РИА Новости. Родственникам погибших в результате удара ВСУ по Воронежу начали выплачивать компенсацию, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку", - написал Гусев в "Максе".
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали 68 человек, шесть из которых скончались. В медицинских учреждениях остается 21 человек, остальные, включая двух несовершеннолетних, лечатся амбулаторно. Поисковые работы на месте ракетного удара завершены. В регионе с 23 по 25 июня объявлен траур.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
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