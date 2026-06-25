Родственникам погибших при ударе по Воронежу начали выплачивать компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родственникам погибших в результате удара ВСУ по Воронежу начали выплачивать компенсацию.
- Сформируются списки серьезно раненых, которые также получат финансовую поддержку.
ВОРОНЕЖ, 25 июн – РИА Новости. Родственникам погибших в результате удара ВСУ по Воронежу начали выплачивать компенсацию, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Пострадали 68 человек, шесть из которых скончались. В медицинских учреждениях остается 21 человек, остальные, включая двух несовершеннолетних, лечатся амбулаторно. Поисковые работы на месте ракетного удара завершены. В регионе с 23 по 25 июня объявлен траур.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18