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При ударе ВСУ по Воронежу в понедельник пострадали 62 человека - РИА Новости, 25.06.2026
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10:30 25.06.2026 (обновлено: 10:40 25.06.2026)
При ударе ВСУ по Воронежу в понедельник пострадали 62 человека

Гусев: при ударе ВСУ по Воронежу в понедельник пострадали 62 человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общее число пострадавших при ударе по Воронежу составило 68 человек, из них шесть погибли.
  • 21 человек после атаки находится в больницах региона.
ВОРОНЕЖ, 25 июн – РИА Новости. Общее число пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу составило 68 человек, из которых погибли шесть, после атаки в больницах находится 21 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть… До сих пор медицинская помощь оказывается 21 совершеннолетнему воронежцу в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим… госпитализация не потребовалась. Им была оказана вся необходимая помощь, после чего граждан направили на амбулаторное лечение", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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