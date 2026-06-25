Число погибших при ударе ВСУ по Воронежу выросло до шести

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу выросло до шести.
- Всего пострадали 68 человек.
- Сейчас медицинскую помощь оказывают 21 воронежцу.
ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Число жертв атаки ВСУ на Воронеж выросло до шести, сообщил губернатор Александр Гусев.
"На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли шесть: к огромному сожалению, последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни", — написал он в "Максе".
Глава региона рассказал, что сейчас медицинскую помощь оказывают 21 воронежцу. Остальным пострадавшим, включая двух детей, госпитализация не потребовалась.
Гусев добавил, что родственникам погибших начали выплачивать компенсации. Также власти формируют списки тех, кто был серьезно ранен. Они получат финансовую поддержку.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Воронежу в понедельник. Повреждения получили 16 домов. На предприятии в левобережной части города в результате атаки вспыхнул пожар, вскоре его потушили.
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