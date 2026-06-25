Число погибших при ударе ВСУ по Воронежу выросло до шести

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Число жертв атаки ВСУ на Воронеж выросло до шести, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона рассказал, что сейчас медицинскую помощь оказывают 21 воронежцу. Остальным пострадавшим, включая двух детей, госпитализация не потребовалась.

Гусев добавил, что родственникам погибших начали выплачивать компенсации. Также власти формируют списки тех, кто был серьезно ранен. Они получат финансовую поддержку.