Биолог дала совет, как сохранить цвет волос на море

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что смачивание волос пресной водой перед купанием в море помогает сохранить их цвет.

Соленая и хлорированная вода могут вымывать цвет, поэтому перед купанием в бассейне или море рекомендуется также использовать несмываемый кондиционер.

Для сохранения цвета окрашенных волос рекомендуется использовать специальные шампуни и кондиционеры, увлажняющие маски, а также избегать частого мытья и агрессивной косметики.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Смачивание волос пресной водой перед купанием в море помогает сохранить их цвет, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Ультрафиолетовое излучение разрушает пигменты, что приводит к выгоранию цвета. Перед купанием в бассейне или море смачивайте волосы пресной водой или наносите на них несмываемый кондиционер. И соленая, и хлорированная вода, попадая через чешуйки волоса, также может вымывать цвет", - сказала Лялина NEWS.ru

По словам эксперта, для защиты от солнца можно использовать средства с УФ-фильтрами и носить головные уборы. Также она посоветовала применять термозащитные средства при укладке и сушить волосы естественным способом.

"Если ваши волосы окрашены, придется применить больше усилий для сохранения их цвета. Используйте специально предназначенные шампуни и кондиционеры. Регулярно применяйте увлажняющие маски, поскольку красители истощают локоны, лишая их влаги", - пояснила Лялина.