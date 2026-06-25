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Биолог дала совет, как сохранить цвет волос на море - РИА Новости, 25.06.2026
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18:52 25.06.2026
Биолог дала совет, как сохранить цвет волос на море

Биолог Лялина посоветовала перед купанием в море смачивать волосы пресной водой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что смачивание волос пресной водой перед купанием в море помогает сохранить их цвет.
  • Соленая и хлорированная вода могут вымывать цвет, поэтому перед купанием в бассейне или море рекомендуется также использовать несмываемый кондиционер.
  • Для сохранения цвета окрашенных волос рекомендуется использовать специальные шампуни и кондиционеры, увлажняющие маски, а также избегать частого мытья и агрессивной косметики.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Смачивание волос пресной водой перед купанием в море помогает сохранить их цвет, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
"Ультрафиолетовое излучение разрушает пигменты, что приводит к выгоранию цвета. Перед купанием в бассейне или море смачивайте волосы пресной водой или наносите на них несмываемый кондиционер. И соленая, и хлорированная вода, попадая через чешуйки волоса, также может вымывать цвет", - сказала Лялина NEWS.ru.
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По словам эксперта, для защиты от солнца можно использовать средства с УФ-фильтрами и носить головные уборы. Также она посоветовала применять термозащитные средства при укладке и сушить волосы естественным способом.
"Если ваши волосы окрашены, придется применить больше усилий для сохранения их цвета. Используйте специально предназначенные шампуни и кондиционеры. Регулярно применяйте увлажняющие маски, поскольку красители истощают локоны, лишая их влаги", - пояснила Лялина.
Также она рекомендует избегать частого мытья и агрессивной косметики, ополаскивать волосы прохладной водой, использовать несмываемые масла и, при необходимости, сухой шампунь.
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