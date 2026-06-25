В России введут ГОСТ на волейбольное оборудование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росстандарт принял ГОСТ на оборудование для игры в волейбол.
- ГОСТ содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетки, стойки, натяжные устройства и другие элементы.
- ГОСТ вступит в силу с 1 сентября текущего года.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на оборудование для игры в волейбол, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
ГОСТ содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетка, стойки, натяжные устройства, а также те, что необходимы для крепления троса.
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Как рассказали агентству в Росстандарте, металл для изготовления стоек должен быть коррозионно-стойким. Сетка должна быть сделана из волокон черного или белого цвета. Она натягивается в горизонтальном направлении в верхнем и нижнем углах натяжными тросами.
Несущий трос изготавливается из синтетического волокна, гальванизированной или коррозионно-стойкой проволоки. Допускается пластиковое покрытие стальной проволоки.
Антенны должны быть изготовлены из полимера, армированного стекловолокна и другого соответствующего материала.
"ГОСТ устанавливает функциональные требования и требования безопасности к волейбольному оборудованию. Стандарт распространяется на четыре типа и шесть классов волейбольного оборудования - в том числе для игры сидя, - используемого как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая пляжный волейбол", - заключили в Росстандарте.
ГОСТ вступит в силу с 1 сентября текущего года.