В России введут ГОСТ на волейбольное оборудование

Краткий пересказ от РИА ИИ Росстандарт принял ГОСТ на оборудование для игры в волейбол.

ГОСТ содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетки, стойки, натяжные устройства и другие элементы.

ГОСТ вступит в силу с 1 сентября текущего года.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на оборудование для игры в волейбол, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

ГОСТ содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетка, стойки, натяжные устройства, а также те, что необходимы для крепления троса.

Как рассказали агентству в Росстандарте , металл для изготовления стоек должен быть коррозионно-стойким. Сетка должна быть сделана из волокон черного или белого цвета. Она натягивается в горизонтальном направлении в верхнем и нижнем углах натяжными тросами.

Несущий трос изготавливается из синтетического волокна, гальванизированной или коррозионно-стойкой проволоки. Допускается пластиковое покрытие стальной проволоки.

Антенны должны быть изготовлены из полимера, армированного стекловолокна и другого соответствующего материала.

"ГОСТ устанавливает функциональные требования и требования безопасности к волейбольному оборудованию. Стандарт распространяется на четыре типа и шесть классов волейбольного оборудования - в том числе для игры сидя, - используемого как в помещениях, так и на открытом воздухе, включая пляжный волейбол", - заключили в Росстандарте.