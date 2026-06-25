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Во Владимире пройдет форум по вопросам развития мирного космоса - РИА Новости, 25.06.2026
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16:58 25.06.2026 (обновлено: 16:59 25.06.2026)
Во Владимире пройдет форум по вопросам развития мирного космоса

Международный клуб "Диалог" проведет во Владимире форум по вопросам космоса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗолотые ворота во Владимире
Золотые ворота во Владимире - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный дискуссионный клуб «Диалог» проведет в сентябре во Владимире форум для обсуждения актуальных вопросов развития мирного космоса.
  • Темой сентябрьского заседания клуба станет «Развитие мирного космоса как фундамент международной стабильности».
  • На форуме планируется обсудить научно-технический потенциал России в освоении космоса, перспективы международного сотрудничества и роль космического права в урегулировании потенциальных противоречий.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Диалог" проведет в сентябре во Владимире масштабный форум для обсуждения актуальных вопросов развития мирного космоса, сообщил РИА Новости руководитель международного клуба "Диалог", член президиума Ассоциации юристов России Вячеслав Картухин.
Международный дискуссионный клуб "Диалог" объединяет представителей 11 стран. В работе клуба традиционно принимают участие ведущие общественные деятели, ученые и эксперты из России, Китая, Индии, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Шри-Ланки, Турции и других стран. К обсуждению также приглашаются российские космонавты и ветераны отрасли.
"Сотрудничество по вопросам космоса иллюстрирует силу и значение научного диалога в формировании конструктивных международных отношений между государствами. Космическое право становится универсальным инструментом для поиска компромисса и урегулирования наличествующих или потенциальных противоречий", – подчеркнул собеседник агентства.
Как уточнил Картухин, темой сентябрьского заседания клуба станет "Развитие мирного космоса как фундамент международной стабильности".
По словам Картухина, освоение космоса сегодня не только научный вызов, но и ключевой фактор международной безопасности и технологического лидерства. Он также отметил, что международная правовая база прошлого века не в полной мере регулирует добычу космических ресурсов, частно-государственное партнерство и управление космическим движением.
В рамках заседания планируется обсудить научно-технический потенциал России в освоении космоса, перспективы международного сотрудничества в рамках новых проектов, а также роль космического права в урегулировании потенциальных противоречий.
По итогам форума будут приняты рекомендации по укреплению глобальной безопасности через совместное использование космического пространства.
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