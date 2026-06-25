Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

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Краткий пересказ от РИА ИИ Отказ Владимира Зеленского от визита в Гданьск говорит о расколе среди западных доноров Киева, пишет Berliner Zeitung.

Как отметило издание, даже Польша отказалась от прежней лояльности к Украине и вернулась к обсуждению исторических и политических разногласий.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от участия в конференции по украинскому вопросу в Гданьске говорит о расколе среди союзников Киева, пишет Отказ Владимира Зеленского от участия в конференции по украинскому вопросу в Гданьске говорит о расколе среди союзников Киева, пишет Berliner Zeitung.

"Представьте себе следующую ситуацию: европейцы организуют конференцию по Украине , на которую выделяются миллиарды, а лидер страны, которую предстоит восстанавливать, просто остается дома. <…> Отсутствие Зеленского посылает миру — и, кстати, Москве — весьма примечательный сигнал. Спустя более четырех лет после начала конфликта становится все очевиднее, насколько хрупким в действительности оказалось столь часто упоминаемое европейское единство", — говорится в статье.

Как отметило издание, даже Польша отказалась от прежней лояльности к Украине и вернулась к обсуждению исторических и политических разногласий, которые ранее отходили на второй план на фоне продолжающегося конфликта.

В Гданьске 25-26 июня проходит крупная международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют власти Варшавы и Киева. Экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий ранее сообщил, что Зеленский отказался от визита на нее из-за ссоры с президентом республики Каролем Навроцким.

В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика президента Польши может "плохо для него закончиться".

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.