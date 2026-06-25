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На Западе раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей с лидерами ЕС - РИА Новости, 25.06.2026
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19:36 25.06.2026 (обновлено: 20:43 25.06.2026)
На Западе раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей с лидерами ЕС

BZ: отказ Зеленского от конференции в Гданьске говорит о расколе в Европе

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ Владимира Зеленского от визита в Гданьск говорит о расколе среди западных доноров Киева, пишет Berliner Zeitung.
  • Как отметило издание, даже Польша отказалась от прежней лояльности к Украине и вернулась к обсуждению исторических и политических разногласий.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от участия в конференции по украинскому вопросу в Гданьске говорит о расколе среди союзников Киева, пишет Berliner Zeitung.
"Представьте себе следующую ситуацию: европейцы организуют конференцию по Украине, на которую выделяются миллиарды, а лидер страны, которую предстоит восстанавливать, просто остается дома. <…> Отсутствие Зеленского посылает миру — и, кстати, Москве — весьма примечательный сигнал. Спустя более четырех лет после начала конфликта становится все очевиднее, насколько хрупким в действительности оказалось столь часто упоминаемое европейское единство", — говорится в статье.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Как отметило издание, даже Польша отказалась от прежней лояльности к Украине и вернулась к обсуждению исторических и политических разногласий, которые ранее отходили на второй план на фоне продолжающегося конфликта.
В Гданьске 25-26 июня проходит крупная международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Это мероприятие совместно организуют власти Варшавы и Киева. Экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий ранее сообщил, что Зеленский отказался от визита на нее из-за ссоры с президентом республики Каролем Навроцким.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика президента Польши может "плохо для него закончиться".
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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