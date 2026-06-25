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Жительница Кировской области родила на борту вертолета санавиации - РИА Новости, 25.06.2026
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17:51 25.06.2026
Жительница Кировской области родила на борту вертолета санавиации

Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации

© РИА Новости / Александр КряжевВертолет санавиации
Вертолет санавиации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вертолет санавиации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации по пути в больницу.
  • Из-за размытых дорог было принято решение направить за пациенткой вертолет санитарной авиации.
  • Многодетная мама и малышка чувствуют себя хорошо и ждут выписки под наблюдением врачей перинатального центра.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Жительница Кировской области родила дочь прямо на борту вертолета санавиации по пути в больницу, сообщает правительство региона.
У 37-летней жительницы Верхнекамского района начались преждевременные роды. Из-за трудностей с транспортным сообщением, которые возникли после сильных дождей, размывших дороги, было принято решение направить за пациенткой вертолет санитарной авиации.
"Роды протекали стремительно: для женщины они стали четвертыми. Помощь на борту оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно. Эвакуация началась на территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а уже в 15:34 на вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, расположенной рядом с областным перинатальным центром, врач-неонатолог встречал вертолет с малышом на борту", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у женщины родилась девочка. Сейчас многодетная мама и малышка находятся под наблюдением врачей Кировского областного перинатального центра, чувствуют себя хорошо и ждут выписки.
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