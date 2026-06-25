Жительница Кировской области родила на борту вертолета санавиации

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санавиации по пути в больницу.

Из-за размытых дорог было принято решение направить за пациенткой вертолет санитарной авиации.

Многодетная мама и малышка чувствуют себя хорошо и ждут выписки под наблюдением врачей перинатального центра.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Жительница Кировской области родила дочь прямо на борту вертолета санавиации по пути в больницу, сообщает правительство региона.

У 37-летней жительницы Верхнекамского района начались преждевременные роды. Из-за трудностей с транспортным сообщением, которые возникли после сильных дождей, размывших дороги, было принято решение направить за пациенткой вертолет санитарной авиации.

"Роды протекали стремительно: для женщины они стали четвертыми. Помощь на борту оказывали врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Благодаря слаженной и оперативной работе роды прошли штатно. Эвакуация началась на территории Верхнекамской ЦРБ в 14:06, а уже в 15:34 на вертолетной площадке Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, расположенной рядом с областным перинатальным центром, врач-неонатолог встречал вертолет с малышом на борту", — говорится в сообщении.