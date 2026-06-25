Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла

Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла

© AP Photo / Pedro Mattey Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 188

Краткий пересказ от РИА ИИ Как минимум 188 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле.

Еще 1520 человек пострадали, 157 числятся пропавшими без вести, более 200 остаются под завалами.

МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 188, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

« "Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь", — сказал он в обращении, которое показал телеканал VTV.

Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле © REUTERS / Wilmer Azuaje Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. © REUTERS / Wilmer Azuaje 1 из 10 © AP Photo / Ariana Cubillos Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне". Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне". © AP Photo / Ariana Cubillos 2 из 10 © AP Photo / Adrian Naranjo Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий. Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий. © AP Photo / Adrian Naranjo 3 из 10 © REUTERS / Juan Carlos Hernandez По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали. По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали. © REUTERS / Juan Carlos Hernandez 4 из 10 © AP Photo / Javier Campos В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света. В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света. © AP Photo / Javier Campos 5 из 10 © REUTERS / Wilmer Azuaje Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли. Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли. © REUTERS / Wilmer Azuaje 6 из 10 © AP Photo / Ariana Cubillos Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия. Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия. © AP Photo / Ariana Cubillos 7 из 10 © REUTERS / Fausto Torrealba Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов. Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов. © REUTERS / Fausto Torrealba 8 из 10 © REUTERS / Maxwell Briceno Более десяти стран предложили Венесуэле помощь. Более десяти стран предложили Венесуэле помощь. © REUTERS / Maxwell Briceno 9 из 10 © REUTERS / Gaby Oraa Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. © REUTERS / Gaby Oraa 10 из 10 Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. © REUTERS / Wilmer Azuaje 1 из 10 Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне". © AP Photo / Ariana Cubillos 2 из 10 Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий. © AP Photo / Adrian Naranjo 3 из 10 По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали. © REUTERS / Juan Carlos Hernandez 4 из 10 В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света. © AP Photo / Javier Campos 5 из 10 Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли. © REUTERS / Wilmer Azuaje 6 из 10 Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия. © AP Photo / Ariana Cubillos 7 из 10 Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов. © REUTERS / Fausto Torrealba 8 из 10 Более десяти стран предложили Венесуэле помощь. © REUTERS / Maxwell Briceno 9 из 10 Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. © REUTERS / Gaby Oraa 10 из 10

Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, а более 200 остаются под завалами разрушенных зданий. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.

Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

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Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В стране ввели режим ЧС.

Как пишет The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.