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Архитектор допустил снос части поврежденных зданий в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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23:42 25.06.2026
Архитектор допустил снос части поврежденных зданий в Венесуэле

Исагирре: часть поврежденных в Венесуэле зданий, вероятно, придется снести

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле после землетрясения некоторые поврежденные здания и жилые дома, возможно, придется снести после технической экспертизы, заявил бывший декан факультета архитектуры и урбанистики Центрального университета Венесуэлы Густаво Исагирре.
  • Он добавил, что необходима организация финансирования восстановительных работ, включая кредитование для товариществ собственников жилья и управляющих организаций.
МОНТЕВИДЕО, 25 июн - РИА Новости. Часть зданий и жилых домов, поврежденных в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле, вероятно, придется снести после проведения технической экспертизы, заявил РИА Новости бывший декан факультета архитектуры и урбанистики Центрального университета Венесуэлы Густаво Исагирре.
"Вероятно, будут здания и дома, которые придется снести, включая торговые центры, государственные учреждения или административные здания. Решение о сносе будет зависеть от надежной технической оценки, которая покажет наличие серьезных структурных повреждений", - сказал Исагирре.
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По его словам, пока "было бы безответственно утверждать", сколько именно объектов окажутся непригодными для восстановления. Тем не менее, уже очевидна необходимость создания специальных механизмов финансирования восстановительных работ.
"Слишком рано оценивать ущерб в денежном выражении. Сейчас важнее всего технические, человеческие и финансовые ресурсы, необходимые для восстановления множества объектов, зданий, помощи кондоминиумам", - подчеркнул он.
Исагирре предложил организовать программы кредитования для товариществ собственников жилья и управляющих организаций, которые столкнутся с необходимостью ремонта поврежденных зданий.
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"Нужно найти способ, чтобы товарищества собственников жилья могли получить финансирование хотя бы на год за счет государственных средств через частные банки", - сказал эксперт.
По его мнению, одним из вариантов может стать выдача специальных кредитов на восстановление жилья.
"С определенной суммой на каждую квартиру в зависимости от характера ущерба - так поступают в других странах", - пояснил архитектор.
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Он отметил, что государству придется оказать поддержку населению при восстановлении жилья и инфраструктуры.
"Это расходы, которые необходимо учитывать, потому что придется помогать венесуэльским семьям с учетом нынешнего уровня бедности и крайне тяжелого экономического положения среднего класса", - добавил Исагирре.
Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в результате землетрясения повреждены или разрушены 250 зданий, восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. По официальным данным, погибли 188 человек, более 1,5 тысячи получили ранения.
По данным Геологической службы США (USGS), в среду около 18.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу) в Каракасе и ряде регионов Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда и Плайя-Гранде.
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