Архитектор допустил снос части поврежденных зданий в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле после землетрясения некоторые поврежденные здания и жилые дома, возможно, придется снести после технической экспертизы, заявил бывший декан факультета архитектуры и урбанистики Центрального университета Венесуэлы Густаво Исагирре.

Он добавил, что необходима организация финансирования восстановительных работ, включая кредитование для товариществ собственников жилья и управляющих организаций.

МОНТЕВИДЕО, 25 июн - РИА Новости. Часть зданий и жилых домов, поврежденных в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле, вероятно, придется снести после проведения технической экспертизы, заявил РИА Новости бывший декан факультета архитектуры и урбанистики Центрального университета Венесуэлы Густаво Исагирре.

"Вероятно, будут здания и дома, которые придется снести, включая торговые центры, государственные учреждения или административные здания. Решение о сносе будет зависеть от надежной технической оценки, которая покажет наличие серьезных структурных повреждений", - сказал Исагирре.

По его словам, пока "было бы безответственно утверждать", сколько именно объектов окажутся непригодными для восстановления. Тем не менее, уже очевидна необходимость создания специальных механизмов финансирования восстановительных работ.

"Слишком рано оценивать ущерб в денежном выражении. Сейчас важнее всего технические, человеческие и финансовые ресурсы, необходимые для восстановления множества объектов, зданий, помощи кондоминиумам", - подчеркнул он.

Исагирре предложил организовать программы кредитования для товариществ собственников жилья и управляющих организаций, которые столкнутся с необходимостью ремонта поврежденных зданий.

"Нужно найти способ, чтобы товарищества собственников жилья могли получить финансирование хотя бы на год за счет государственных средств через частные банки", - сказал эксперт.

По его мнению, одним из вариантов может стать выдача специальных кредитов на восстановление жилья.

"С определенной суммой на каждую квартиру в зависимости от характера ущерба - так поступают в других странах", - пояснил архитектор.

Он отметил, что государству придется оказать поддержку населению при восстановлении жилья и инфраструктуры.

"Это расходы, которые необходимо учитывать, потому что придется помогать венесуэльским семьям с учетом нынешнего уровня бедности и крайне тяжелого экономического положения среднего класса", - добавил Исагирре.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что в результате землетрясения повреждены или разрушены 250 зданий, восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. По официальным данным, погибли 188 человек, более 1,5 тысячи получили ранения.