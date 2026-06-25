В Венесуэле из-за землетрясения повреждены более 250 зданий

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 250 зданий, восемь больниц и 20 торговых центров в результате землетрясения.

Наибольшие разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда, Плайя-Гранде и Катия-ла-Мар.

Землетрясение нанесло ущерб 346 объектам инфраструктуры, пострадавшими признаны не менее 2927 семей.

MЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. По меньшей мере 250 зданий, а также восемь больниц и 20 торговых центров получили повреждения или полностью разрушены в результате мощного землетрясения в Венесуэле, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

"На данный момент поврежденными или полностью утраченными считаются 250 зданий. Пострадали восемь больниц, некоторые из них пришлось эвакуировать. Повреждены 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры", - заявил Родригес в обращении к гражданам, которое показал телеканал VTV

По его словам, наибольшие разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда, Плайя-Гранде и Катия-ла-Мар - "ситуация там по-настоящему ужасающая".

В общей сложности ущерб причинен 346 объектам инфраструктуры различного назначения. От землетрясения пострадали, по данным правительства, не менее 2927 семей.

Родригес сообщил, что часть пострадавших медицинских учреждений была эвакуирована, а пациентов переводят в другие больницы. Власти также обеспечивают медучреждения лекарствами, медицинскими расходными материалами и другими необходимыми ресурсами.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что наиболее пострадавшим регионом страны стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. В Венесуэле действует режим чрезвычайной ситуации, продолжаются поисково-спасательные работы и оценка ущерба.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.