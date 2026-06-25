Геофизик рассказал, есть ли связь землетрясений в Венесуэле и Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ Геофизик Рэй Руссо заявил, что землетрясения в Венесуэле и у берегов Японии, вероятнее всего, не связаны между собой из-за большого расстояния между ними.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, после которых последовали еще 30 подземных толчков.

Власти Венесуэлы сообщили о гибели по меньшей мере 164 человек, 971 ранен, разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Мощные землетрясения в Венесуэле и у берегов Японии, вероятнее всего, не связаны между собой, поскольку произошли на большом расстоянии друг от друга, заявил РИА Новости доцент кафедры геологических наук Университета Флориды, геофизик Рэй Руссо.

"Я сомневаюсь, что есть какая-либо связь между землетрясениями в Венесуэле и землетрясением у берегов Японии. Они разделены большим расстоянием, поэтому какое-либо "триггерное" воздействие маловероятно", – сказал Руссо.

По словам сейсмолога, основные риски для Венесуэлы сейчас связаны с продолжающейся серией афтершоков, которые могут дополнительно повредить уже ослабленную инфраструктуру.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.