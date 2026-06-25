Рейтинг@Mail.ru
Геофизик рассказал, есть ли связь землетрясений в Венесуэле и Японии - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 25.06.2026 (обновлено: 21:18 25.06.2026)
Геофизик рассказал, есть ли связь землетрясений в Венесуэле и Японии

Геофизик Руссо: землетрясения в Венесуэле и у берегов Японии не связаны

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геофизик Рэй Руссо заявил, что землетрясения в Венесуэле и у берегов Японии, вероятнее всего, не связаны между собой из-за большого расстояния между ними.
  • В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, после которых последовали еще 30 подземных толчков.
  • Власти Венесуэлы сообщили о гибели по меньшей мере 164 человек, 971 ранен, разрушены жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Мощные землетрясения в Венесуэле и у берегов Японии, вероятнее всего, не связаны между собой, поскольку произошли на большом расстоянии друг от друга, заявил РИА Новости доцент кафедры геологических наук Университета Флориды, геофизик Рэй Руссо.
"Я сомневаюсь, что есть какая-либо связь между землетрясениями в Венесуэле и землетрясением у берегов Японии. Они разделены большим расстоянием, поэтому какое-либо "триггерное" воздействие маловероятно", – сказал Руссо.
По словам сейсмолога, основные риски для Венесуэлы сейчас связаны с продолжающейся серией афтершоков, которые могут дополнительно повредить уже ослабленную инфраструктуру.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 7.30 по местному времени (1.30 мск) в море в районе японской префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио, опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километра, пострадали десять человек.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россия оперативно рассмотрит обращения Каракаса о помощи, заявил Песков
Вчера, 12:54
 
В миреВенесуэлаЯпонияСШАВладимир ПутинЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала