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Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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18:41 25.06.2026
Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Венесуэле

Посольство не получало данных о пострадавших или погибших россиянах в Венесуэле

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Венесуэле сообщило, что данных о пострадавших или погибших россиянах после землетрясения не поступало.
  • Дипломаты поддерживают контакт с российской диаспорой и венесуэльскими властями для мониторинга ситуации.
  • Посольство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших и заявило о готовности оказывать содействие российским гражданам при необходимости.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Данных о пострадавших или погибших гражданах РФ в Венесуэле после сильного землетрясения не поступало, дипломаты продолжают отслеживать ситуацию, сообщило посольство РФ в Каракасе.
"Посольство России в Венесуэле внимательно следит за ситуацией, связанной с произошедшим на северо-западе страны землетрясением. На текущий момент данных о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступало. Обращений российских граждан в посольство в связи с последствиями стихийного бедствия также не зафиксировано", - отметила дипмиссия.
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Дипломаты поддерживают постоянный контакт с представителями российской диаспоры, проживающими в Венесуэле, а также с компетентными венесуэльскими властями для мониторинга развития ситуации и получения актуальной информации.
"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия, а также чувства солидарности с дружественным народом Венесуэлы в этот непростой период. Посольство продолжит внимательно отслеживать обстановку и при необходимости оказывать содействие российским гражданам", - добавило посольство.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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