Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Венесуэле сообщило, что данных о пострадавших или погибших россиянах после землетрясения не поступало.

Дипломаты поддерживают контакт с российской диаспорой и венесуэльскими властями для мониторинга ситуации.

Посольство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших и заявило о готовности оказывать содействие российским гражданам при необходимости.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Данных о пострадавших или погибших гражданах РФ в Венесуэле после сильного землетрясения не поступало, дипломаты продолжают отслеживать ситуацию, сообщило посольство РФ в Каракасе.

"Посольство России Венесуэле внимательно следит за ситуацией, связанной с произошедшим на северо-западе страны землетрясением. На текущий момент данных о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступало. Обращений российских граждан в посольство в связи с последствиями стихийного бедствия также не зафиксировано", - отметила дипмиссия.

Дипломаты поддерживают постоянный контакт с представителями российской диаспоры, проживающими в Венесуэле, а также с компетентными венесуэльскими властями для мониторинга развития ситуации и получения актуальной информации.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия, а также чувства солидарности с дружественным народом Венесуэлы в этот непростой период. Посольство продолжит внимательно отслеживать обстановку и при необходимости оказывать содействие российским гражданам", - добавило посольство.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.