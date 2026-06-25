В Венесуэле в Каракасе люди оказались на улицах после повторных толчков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
- Число погибших в результате землетрясения возросло до 164 человек, более 900 получили ранения.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Люди снова находятся на улице после повторных подземных толчков в Венесуэле, рассказала РИА Новости жительница одного из районов Каракаса.
"Рано утром произошли повторные толчки. Мы снова выбежали и находимся на улице. Из соображений безопасности. Мы не хотим оставаться внутри домов", - сказала она.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе страны.