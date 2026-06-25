В Венесуэле в Каракасе люди оказались на улицах после повторных толчков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.

Число погибших в результате землетрясения возросло до 164 человек, более 900 получили ранения.

КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Люди снова находятся на улице после повторных подземных толчков в Венесуэле, рассказала РИА Новости жительница одного из районов Каракаса.

"Рано утром произошли повторные толчки. Мы снова выбежали и находимся на улице. Из соображений безопасности. Мы не хотим оставаться внутри домов", - сказала она.

Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По данным уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, число погибших возросло до 164 человек, больше 900 получили ранения.