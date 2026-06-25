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В Венесуэле в Каракасе люди оказались на улицах после повторных толчков - РИА Новости, 25.06.2026
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14:05 25.06.2026 (обновлено: 14:56 25.06.2026)
В Венесуэле в Каракасе люди оказались на улицах после повторных толчков

РИА Новости: в Каракасе люди снова оказались на улицах после повторных толчков

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
  • Число погибших в результате землетрясения возросло до 164 человек, более 900 получили ранения.
КАРАКАС, 25 июн - РИА Новости. Люди снова находятся на улице после повторных подземных толчков в Венесуэле, рассказала РИА Новости жительница одного из районов Каракаса.
"Рано утром произошли повторные толчки. Мы снова выбежали и находимся на улице. Из соображений безопасности. Мы не хотим оставаться внутри домов", - сказала она.
Десятки погибших: последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Десятки погибших: последствия землетрясения в Венесуэле
Вчера, 11:44
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По данным уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, число погибших возросло до 164 человек, больше 900 получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе страны.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле
Вчера, 12:36
 
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