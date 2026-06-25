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Два здания обрушились в Чакао в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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11:10 25.06.2026
Два здания обрушились в Чакао в Венесуэле

Из-под завалов обрушившихся в Чакао зданий спасли 22 человека

© Фото : соцсетиРазрушенное здание в муниципалитете Чакао в Каракасе
Разрушенное здание в муниципалитете Чакао в Каракасе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : соцсети
Разрушенное здание в муниципалитете Чакао в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два здания обрушились из-за землетрясения в муниципалитете Чакао в Венесуэле.
  • Еще два строения частично разрушены.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Два здания обрушились, еще два частично разрушены в муниципалитете Чакао в Венесуэле после землетрясения, на данный момент из-под завалов спасены 22 человека, сообщает телеканал TeleSur.
"Два здания обрушились и еще два частично разрушены", - сообщила корреспондент телеканала.
По данным телеканала, на данный момент из-под завалов спасены 22 человека.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
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