Два здания обрушились в Чакао в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два здания обрушились из-за землетрясения в муниципалитете Чакао в Венесуэле.
- Еще два строения частично разрушены.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Два здания обрушились, еще два частично разрушены в муниципалитете Чакао в Венесуэле после землетрясения, на данный момент из-под завалов спасены 22 человека, сообщает телеканал TeleSur.
"Два здания обрушились и еще два частично разрушены", - сообщила корреспондент телеканала.
По данным телеканала, на данный момент из-под завалов спасены 22 человека.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.